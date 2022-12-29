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Общество
Сюжеты: Милицейские ЧП, Скандалы с чиновниками

Наталья Силина считает, что во Внутренних войсках МВД продолжаются нарушения

Во внутренних войсках МВД продолжают процветать коррупция и своячество, заявила на пресс-конференции в 24.kg младший сержант запаса Наталья Силина.

«Когда по факту коррупции в декабре прошлого года был задержан теперь уже бывший командующий Внутренними войсками Исламбек Кенжекулов, на его место исполняющим обязанности назначили полковника Дамира Алыбаева. Но нарушения продолжились. Алыбаев начал устраивать на службу своих приближенных, при нем продолжились своячество, а также назначения, при которых на офицерские должности ставились рядовые. При этом опытных, кадровых офицеров начали выдавливать со службы.

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Стоит отметить и тот факт, что во Внутренних войсках произошли три факта самоубийства рядовых, по итогам расследования которых никто из высокопоставленных офицеров не понес существенного наказания. Продолжилась и коррупция. В августе на Иссык-Куле были проведены учения «Кобальт-2022». После их завершения Военная прокуратура провела проверку и выявила хищения, связанные с закупкой палаток на сумму более миллиона сомов. Несмотря на это, уже в середине августа Дамира Алыбаева назначают на должность, он перестает быть временно исполняющим обязанности и становится командиром», — рассказала она.

По словам бывшей военнослужащей, руководство МВД и прежде знало о фактах коррупции, но бездействовало. Продолжает бездействовать и сегодня.

«Министр внутренних дел Улан Ниязбеков в июле 2021-го вместо того, чтобы уволить Исламбека Кенжекулова, контракт которого к тому моменту истек, незаконно продлил срок его службы. К чему в итоге это привело, все знают. Удивляет и то, что при Кенжекулове нынешний командующий Алыбаев был начальником штаба. Он не мог не знать о нарушениях и работавших коррупционных схемах. Несмотря на это, его позже назначили исполняющим обязанности и командиром», — добавила она.

Напомним, в мае прошлого года военнослужащая Наталья Силина выступила в СМИ и рассказала 24.kg о полураздетых контрактниках, нечеловеческих бытовых условиях и самодурстве офицеров. Спустя год руководство решило избавиться от позволившей себе смелость подчиненной. С ней не стали продлевать контракт, сославшись на то, что она якобы не прошла аттестацию и не соответствует требованиям военнослужащего-контрактника. Наталья Силина обжаловала это решение в суде.

Военная прокуратура расследовала уголовное дело по факту коррупции во Внутренних войсках. Один из подозреваемых — теперь уже бывший командующий Исламбек Кенжекулов. Он находился под стражей. После завершения дела и передачи его в суд обвиняемому изменили меру пресечения — его отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254699/
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