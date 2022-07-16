Совет да любовь. Самые оригинальные способы сделать предложение руки и сердца

В любовных отношениях настает момент, когда хочется большего, чем просто свиданий. Появляется желание создать семью и прожить с избранницей всю жизнь. Чтобы получить то самое заветное «да», то есть согласие девушки, мужчины делают предложение руки и сердца. И чем оно оригинальнее, тем больше шансов у пары сохранить теплые воспоминания, которые в будущем будут пересказывать детям.

24.kg собрало топ-5 оригинальных мест, где кыргызстанцы и гости нашей страны делали предложения своим избранницам.

Красивый пейзаж

Это самый беспроигрышный вариант в любое время года. В основном в объятиях наших гор и на берегу озер связывают свое будущее иностранные пары.

В прошлом году житель Англии сделал предложение своей возлюбленной на южном побережье озера Иссык-Куль. Мужчина устроил романтический ужин на берегу и подарил кольцо избраннице, встав на одно колено в знак бессмертной любви. Девушка ответила согласием.

Другой турист из Голландии посчитал романтичным сделать предложение руки и сердца у озера Сон-Куль. Пара отправилась в тур по всему Кыргызстану. А когда молодые люди отдыхали в юрточном городке у озера, Уильям решился на поступок. Он выбрал самое красивое место в центре среди юрт, встал на колено и протянул кольцо своей возлюбленной Кайли.

Фото Сергея Глуховерова. Турист из Голландии сделал предложение девушке у озера Сон-Куль

На крыше и под облаками

Оригинальное предложение руки и сердца мужчины делают и не выезжая за пределы города. В соцсетях можно наткнуться на множество видео и фото: самые популярные места — крыши высотных зданий и летние кафе на последних этажах. Здесь открывается невероятный вид на город и горы.

В ивент-агентствах даже есть отдельная услуга — устраивают романтические ужины с соответствующим оформлением со свечами, цветами, музыкантами... Все, что создает подходящую предстоящему событию обстановку.

Если хочется еще выше — можно арендовать самолет. Так и поступил кыргызстанец, который в феврале задействовал для романтического свидания учебный борт.

Молодой человек привел девушку на посадочную полосу, а пока она училась управлять самолетом, сам остался готовить сюрприз. Когда борт с девушкой поднялся на определенную высоту, он развернул на полосе плакат с надписью «Бийтусь, давай замутим счастье!». Когда она приземлилась, заиграли музыканты, аплодировали родственники, парень надел любимой кольцо и подарил букет. Девушка не устояла и приняла предложение.

На высоте

Красиво, романтично и незабываемо сделал предложение своей любимой и казахстанец в Кыргызстане. Он выбрал для этого высоту 5 тысяч 130 метров над уровнем моря — пик Юхина.

Пик Юхина — вершина в Заалайском хребте, в северных отрогах пика Ленина. С вершины открывается захватывающий вид на Северную стену пика Ленина (7 тысяч 134 метра ) и Алайскую долину.

Чтобы подняться на такую вершину, нужно быть готовым преодолеть определенные трудности. Впрочем, все как в любви.

У всех на виду

Весьма неординарно, смело и трогательно поступил недавно и капитан Минобороны. Он сделал предложение своей возлюбленной в парке «Ынтымак». Этот парк в последнее время привлекает все больше внимания, именно здесь прославилась талантливая певица Бегимай Турсунбекова.

Военнослужащий выбрал то же место, где выступала певица. Девушке завязали глаза и провели в амфитеатр со сценой в виде юрты. Пол усыпали лепестками роз. В центре с букетом роз и в парадной форме ждал молодой человек. Он надел девушке кольцо, она от умиления расплакалась. Затем пара танцевала под аплодисменты присутствующих.

В церемонии также участвовали военнослужащие спецназа «Скорпион» и кричали «ура» после согласия избранницы молодого военнослужащего.

Аналогичные предложения кыргызстанцы также делают в торговых центрах с помощью аниматоров и музыкантов.

Сделать предложение оригинальным и запоминающимся можно и за ужином в ресторане, в кино или особом месте для вас. Например, там, где вы познакомились, где любите гулять больше всего, с чем у вас связаны самые теплые совместные воспоминания. Это может быть место первой встречи или любимое кафе.

Создать лучшие моменты в жизни вовсе не сложно. Для этого необязательно тратить много денег, задействовать кучу людей. Можно сделать предложение и сидя на кухне или на лавочке в парке. Главное, чтобы это было искренне.