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Общество
Сюжет: COVID-19

В Казахстане школьников будут прививать вакциной Pfizer

Детей в Алматы будут прививать вакциной Pfizer в школах. Об этом сообщает МИА «Казинформ с ссылкой на заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакаса Байгабулова.

В Казахстане поставка вакцины Pfizer ожидается на следующей неделе. В настоящее время прорабатываются вопросы логистики, доставки и установки холодильного оборудования.

По словам Садвакаса Байгабулова, вакциной будут прививать детей от 12 до 17 лет, беременных женщин на сроках от 17-й до 37-й недели, а также кормящих матерей.

«Школьники будут вакцинироваться при наличии согласия родителей или законных представителей. В настоящее время проводится профилактическая беседа с родителями по вакцинации школьников. Хочу сказать, что прививочные пункты будут выездными. Все знают, что в Алматы около 270 школ, в каждой школе имеются медицинские кабинеты, есть персонал, но прививать будет специально обученный персонал», — сказал он.

Санврач добавил, что сейчас проводится опрос среди родителей детей, определяется количество желающих. «Я думаю, что после каникул на следующей неделе будет установлена численность школьников, родители которых хотят привить своих детей», — отметил он.

Напомним, по инструкции Pfizer разрешается делать подросткам старше 12 лет. Не исключено, что такое решение будет принято и в Кыргызстане. Но пока в Республиканском центре иммунопрофилактики говорят, что эксперты готовы изучить этот вопрос в будущем. «Будем еще с Pfizer обсуждать это, а как получим официальные рекомендации от ВОЗ, предложим нашей НТГИ (независимая техническая группа экспертов по иммунизации) рассмотреть вопрос вакцинации детей в последующем», — сказала руководитель РЦИ Гульбара Ишенапысова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212704/
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