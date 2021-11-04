USAID выделил $2,8 миллиона на кампанию по вакцинации от COVID-19 в Кыргызстане

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительные $2,8 миллиона на поддержку усилий по вакцинации от COVID-19, обучение медработников и улучшение информационных систем здравоохранения. Об этом сообщили в посольстве США.

«Безопасные и эффективные вакцины — это лучший инструмент, который у нас есть против COVID-19. Чтобы спасти жизни, восстановить экономику и остановить угрозу появления новых вариантов вируса, мы должны вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее», — отметил исполняющий обязанности директора USAID в КР Кит Симмонс.

Он добавил, что продвижение вакцинации является важным компонентом этой поддержки. USAID будет работать с Республиканскими центрами иммунопрофилактики и укрепления здоровья и массовых коммуникаций и ЮНИСЕФ над разработкой плана коммуникаций для продвижения вакцин и повышения показателей вакцинации по всей стране.

Финансирование также будет поддерживать деятельность, связанную с консультированием по вакцинации, транспортировкой, хранением и применением вакцины, а также утилизацией медицинских отходов — все это ключевые компоненты успешной кампании по вакцинации. В рамках данного содействия будет также организовано обучение для медработников по распознаванию и лечению редких случаев осложнения после иммунизации.

USAID предоставит финансирование через Abt Associates и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В посольстве добавили, что с начала пандемии COVID-19 США выделили более $8 миллионов на противодействие пандемии в Кыргызстане. Эти средства были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, обновление лабораторий, улучшение информационных систем здравоохранения, обучение специалистов и информирование кыргызстанцев о рисках, связанных с COVID-19. В октябре США также передали Кыргызстану более 250 тысяч доз вакцины Pfizer через механизм COVAX.