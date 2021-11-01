Оказавшуюся на улице в Москве беременную кыргызстанку отправят на родину

Беременную кыргызстанку, оказавшуюся на улице в Москве, отправят на родину. Об этом сообщает посольство КР в России.
В связи с распространением в социальных сетях видеоролика о беременной девушке из Кыргызстана в Москве без документов консул посольства с юристами поехал на Ярославский вокзал.
Там они поговорили с сотрудниками полиции железнодорожного вокзала, социальными службами города.
Консул с юристами посетили также место организации питания для бездомных людей.
Найден брат гражданки, который сообщил о ее местонахождении. Он также подтвердил, что у женщины есть на руках паспорт Кыргызстана, после распространения видео забрал сестру с Ярославского вокзала, разместил в квартире в районе Люблино и сказал, что намерен отправить ее в Кыргызстан ближайшим рейсом.
Со слов очевидцев, 26-летняя гражданка ведет асоциальный образ жизни. Ранее отказалась от услуг социальной службы Москвы.
Отмечается, что на привокзальной площади Ярославского вокзала находился также другой 30-летний гражданин Кыргызстана без определенного места жительства. Его привезли в посольство, помогли с документами. При содействии кыргызского землячества ему приобрели авиабилет в Кыргызстан на ближайший рейс.