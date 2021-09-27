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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан попросил Азербайджан ускорить процесс признания паспортов вакцинации

На полях 76-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел двустороннюю встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию двусторонних отношений. В этом контексте рассмотрены вопросы организации межмидовских политических консультаций и заседаний межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Обсуждены также вопросы взаимной поддержки в рамках многосторонних организаций, проведения совместных мероприятий в 2022 году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, инициативы кыргызской стороны по межрегиональному диалогу.

Азербайджанской стороне выражена просьба ускорить процесс признания паспортов вакцинации КР для стимулирования поездок граждан двух государств между странами.

Отдельно рассмотрен вопрос взаимодействия и поддержки в рамках многосторонних организаций.

Стороны обсудили график предстоящих контактов на высоком и высшем уровнях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208440/
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