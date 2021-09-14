15:00
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Общество

Спасите балет братского Кыргызстана! Обращение казахского балетмейстера

В связи с нескончаемыми скандалами вокруг Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, связанными с оплатой и условиями труда артистов, казахский балетмейстер и режиссер-постановщик Жанат Байдаралин обратился к властям КР с просьбой решить проблему. Обращение 24.kg передали артисты театра.

В своем обращении казахский балетмейстер подчеркивает, что очень печально видеть, как может «усохнуть полноводная река кыргызского балета из-за убийственного равнодушия правительства».

«Понятно, что это большая общегосударственная проблема, но поддержать главный театр страны — просто святая обязанность государства. Страна может просто одичать без искусства и культуры. Чтобы воссоздать все обратно, нужны будут десятилетия и совсем другие деньги, не говоря о том, что вряд ли новое поколение, увидевшее гибель национального балета, захочет идти в это искусство», — отмечает Жанат Байдаралин.

При этом он признается, что, не зная реальную ситуацию в экономике Кыргызстана, все же может предположить, что только недельный оборот на «Дордое» может покрыть значительные нужды единственного Театра оперы и балета.

«Прежде всего на спасение голодающих юношей и девушек великого народа Манаса, когда- то выбравших свой путь в одном из самых прекрасных видов искусства, которое создало человечество и которое испытывает унизительное положение выкинутой на улицу некогда любимой собаки. Президент страны обязан услышать голоса патриотов, которыми и являются беззащитные артисты балета, которые работают из любви к своей республике и искусству балета», — поделился мнением Жанат Байдаралин.

Он заметил, что лично знал и знает многих выдающихся деятелей культуры Кыргызстана, без которых жизнь будет пустой и бедной.

«Я лично был знаком с гениальным Чингизом Айтматовым, работал как главный балетмейстер на «1000- летие «Манаса» в Таласе с выдающимся режиссером Болотом Шамшиевым, ставил балеты в Театре оперы и балета. Я сам казах, но у меня, как у любого нормального человека, болит душа за своих дорогих коллег из братского Кыргызстана. Я обращаюсь к людям, которые могут решить проблемы, к министру культуры, к президенту: спасите театр, спасите балет братского Кыргызстана!» — заключил Жанат Байдаралин.

Напомним, скандал в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета длится уже более полугода. 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта. По результатам разбирательств директор, художественный руководитель, а также главный балетмейстер отделались замечанием, а артистов лишили премии. Руководству также выдали предписание составить трудовые договоры с артистами, участвующими в коммерческих спектаклях.

Накануне артисты вновь организовали пресс-конференцию, где пожаловались на продолжающиеся давление и гонения со стороны руководства. Выступающие заявили, что около 20 сотрудников уже уволились из-за несогласия с руководством театра. Они попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию по изучению вопроса.

Руководство в свою очередь настаивает на том, что проблем в театре нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206965/
просмотров: 1165
Версия для печати
Материалы по теме
Проблем в Театре оперы и балета нет. Руководство о нескончаемом скандале
Скандал в Оперном. Артисты просят президента создать межведомственную комиссию
Оперный театр может исчезнуть. Артисты жалуются на отток кадров и давление
Казахстан эвакуировал из Афганистана 41 человека, среди них кыргызстанец
Кыргызский театр оперы и балета покажет спектакль «Ак-Мөөр» ко Дню независимости
Артисты Театра оперы и балета пожаловались: Минкультуры нарушает трудовые права
Кыргызский театр оперы и балета завершит сезон на неделю раньше
Кыргызский театр оперы и балета возобновляет свою работу и в июне завершит сезон
Спектакль окончен. Театр оперы и балета ушел на карантин
В фестивале оперного искусства в Бишкеке примут участие артисты из семи стран
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;похороны родного брата Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в Кыргызстан на похороны родного брата
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Бизнес
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
14 сентября, вторник
14:49
Инвентаризация. Несколько законов решено отправить на доработку Инвентаризация. Несколько законов решено отправить на д...
14:37
Станет традицией. На Иссык-Куле прошел тимбилдинг для работников «Кумтора»
14:28
Беспредел продолжается. Дело о смерти Азимжана Аскарова просят передать ГКНБ
14:11
В Оше за вымогательство взятки задержаны преподаватель вуза и учитель школы
14:00
Филипп Буазо. Француз, спасающий Карагачевую рощу