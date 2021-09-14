Спасите балет братского Кыргызстана! Обращение казахского балетмейстера

В связи с нескончаемыми скандалами вокруг Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, связанными с оплатой и условиями труда артистов, казахский балетмейстер и режиссер-постановщик Жанат Байдаралин обратился к властям КР с просьбой решить проблему. Обращение 24.kg передали артисты театра.

В своем обращении казахский балетмейстер подчеркивает, что очень печально видеть, как может «усохнуть полноводная река кыргызского балета из-за убийственного равнодушия правительства».

«Понятно, что это большая общегосударственная проблема, но поддержать главный театр страны — просто святая обязанность государства. Страна может просто одичать без искусства и культуры. Чтобы воссоздать все обратно, нужны будут десятилетия и совсем другие деньги, не говоря о том, что вряд ли новое поколение, увидевшее гибель национального балета, захочет идти в это искусство», — отмечает Жанат Байдаралин.

При этом он признается, что, не зная реальную ситуацию в экономике Кыргызстана, все же может предположить, что только недельный оборот на «Дордое» может покрыть значительные нужды единственного Театра оперы и балета.

«Прежде всего на спасение голодающих юношей и девушек великого народа Манаса, когда- то выбравших свой путь в одном из самых прекрасных видов искусства, которое создало человечество и которое испытывает унизительное положение выкинутой на улицу некогда любимой собаки. Президент страны обязан услышать голоса патриотов, которыми и являются беззащитные артисты балета, которые работают из любви к своей республике и искусству балета», — поделился мнением Жанат Байдаралин.

Он заметил, что лично знал и знает многих выдающихся деятелей культуры Кыргызстана, без которых жизнь будет пустой и бедной.

«Я лично был знаком с гениальным Чингизом Айтматовым, работал как главный балетмейстер на «1000- летие «Манаса» в Таласе с выдающимся режиссером Болотом Шамшиевым, ставил балеты в Театре оперы и балета. Я сам казах, но у меня, как у любого нормального человека, болит душа за своих дорогих коллег из братского Кыргызстана. Я обращаюсь к людям, которые могут решить проблемы, к министру культуры, к президенту: спасите театр, спасите балет братского Кыргызстана!» — заключил Жанат Байдаралин.

Напомним, скандал в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета длится уже более полугода. 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта. По результатам разбирательств директор, художественный руководитель, а также главный балетмейстер отделались замечанием, а артистов лишили премии. Руководству также выдали предписание составить трудовые договоры с артистами, участвующими в коммерческих спектаклях.

Накануне артисты вновь организовали пресс-конференцию, где пожаловались на продолжающиеся давление и гонения со стороны руководства. Выступающие заявили, что около 20 сотрудников уже уволились из-за несогласия с руководством театра. Они попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию по изучению вопроса.

Руководство в свою очередь настаивает на том, что проблем в театре нет.