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Общество
Сюжет: COVID-19

Нет никаких чипов. Эпидемиолог рассказал о безопасности вакцинации

Вакцинация является наиболее эффективным методом борьбы с болезнями. Об этом на брифинге сообщил координатор службы 118, консультант городского управления здравоохранения мэрии Бишкека, врач-эпидемиолог Эльден Калчакеев.

Он отметил, что в Кыргызстане наблюдается спад заболеваемости, но расслабляться не стоит. «Нельзя недооценивать развитие сценария, по которому повышается заболеваемость в осенний период. Надеемся, что сценарий будет мягкий, потому что начали кампанию по вакцинации», — сказал он.

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Эльден Калчакеев добавил, что сегодня кыргызстанцам доступны три вида вакцин: «Спутник V», Sinopharm и AstraZeneka. Последние две входят в список рекомендованных ВОЗ для использования. «То есть они прошли полный цикл клинических исследований и доказали свою безопасность. Поэтому хотелось бы заверить людей, которые все еще думают, прививаться или нет, что вакцина является наиболее эффективным методом борьбы с болезнями. Наиболее ярким доказательством этого являются вакцины против оспы, столбняка, дифтерии, полиомиелита и так далее», — сказал он.

Эпидемиолог добавил: исследования говорят, что вакцинация от COVID-19 — единственный способ защититься от тяжелых форм заболевания. «Хотелось бы отметить, что здесь нет никаких чипов, используется старый добрый метод инактивирования, векторной доставки. То есть вводятся ослабленные и, скажем так, связанные по рукам и ногам вирусные агенты, которые имитируют заболевания, чтобы выработались так называемые клетки памяти. Если инфекция знакома организму, он начнет самостоятельно и быстро вырабатывать антитела, которые помогут бороться с этим заболеванием», — объяснил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203907/
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