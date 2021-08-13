Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане признаны сертификаты 19 стран

На сегодня в Кыргызстане признаны сертификаты о вакцинации 19 стран, а также Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, признаны сертификаты следующих стран:

Венгрия;

Великобритания;

Катар;

Израиль;

Королевство Саудовская Аравия;

Узбекистан;

Объединенные Арабские Эмираты;

Казахстан;

Соединенные Штаты Америки;

Грузия;

Румыния;

Россия;

Корея;

Сан-Марино;

Турция;

Франция;

Германия;

Польша;

Швейцария.

В ведомстве добавили, что по мере поступления сертификатов вакцин от дипломатических представительств иностранных государств список будет расширяться.