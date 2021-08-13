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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане признаны сертификаты 19 стран

На сегодня в Кыргызстане признаны сертификаты о вакцинации 19 стран, а также Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, признаны сертификаты следующих стран:

  • Венгрия;
  • Великобритания;
  • Катар;
  • Израиль;
  • Королевство Саудовская Аравия;
  • Узбекистан;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Казахстан;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Грузия;
  • Румыния;
  • Россия;
  • Корея;
  • Сан-Марино;
  • Турция;
  • Франция;
  • Германия;
  • Польша;
  • Швейцария.

В ведомстве добавили, что по мере поступления сертификатов вакцин от дипломатических представительств иностранных государств список будет расширяться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203859/
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