Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане признаны сертификаты 19 стран

На сегодня в Кыргызстане признаны сертификаты о вакцинации 19 стран, а также Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.
По его данным, признаны сертификаты следующих стран:
- Венгрия;
- Великобритания;
- Катар;
- Израиль;
- Королевство Саудовская Аравия;
- Узбекистан;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Казахстан;
- Соединенные Штаты Америки;
- Грузия;
- Румыния;
- Россия;
- Корея;
- Сан-Марино;
- Турция;
- Франция;
- Германия;
- Польша;
- Швейцария.
В ведомстве добавили, что по мере поступления сертификатов вакцин от дипломатических представительств иностранных государств список будет расширяться.