Япония выделяет $2,7 миллиона для обеспечения безопасного открытия школ

Правительство Японии выделяет $2,7 миллиона для нового проекта по обеспечению качественного образования для детей в свете COVID-19. Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

По его данным, программа разработана при поддержке Министерства образования и науки для реагирования и смягчения воздействия COVID-19 на систему образования. Проект будет реализован ЮНИСЕФ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Сигэки Маэда после церемонии подписания обменных нот отметил, что с момента выявления в Кыргызстане случаев заражения коронавирусной инфекцией стране был нанесен как социальный, так и экономический удар. «Особенно серьезно пострадали уязвимые дети, поскольку пандемия затруднила доступ к образованию, которое является всеобщим правом. Правительство Японии искренне надеется, что благодаря этому проекту будут обеспечены справедливые и всеобъемлющие возможности для получения образования и дети Кыргызстана построят фундамент для устойчивого развития своими руками», — отметил он.

В представительстве напомнили, что после выявления в Кыргызстане первых случаев COVID-19 правительство закрыло школы по всей стране. Это повлияло на 1,44 миллиона школьников.

Согласно исследованиям, проведенным ЮНИСЕФ совместно с партнерами, в октябре — ноябре 2020 года, во время пандемии COVID-19 23 процента детей не участвовали в дистанционном обучении.

Несмотря на то что большинство школ вновь открылись после декабря 2020 года, этим детям понадобятся дополнительные программы по наверстыванию пропущенного материала. Кроме того, обеспечение надлежащей гигиены, профилактики и контроля инфекций в школе имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы COVID-19 не повлиял на процесс обучения в дальнейшем.

Проект окажет поддержку Министерству образования и науки в реализации мероприятий по водоснабжению, гигиене и санитарии в школах, включая закупку гигиенического оборудования и принадлежностей, а также обучение гигиене путем применения практик и опыта Японии. Кроме того, он также окажет поддержку детям, которые не смогли принять участие в дистанционном обучении во время закрытия школ. Программа дополнительного обучения также познакомит школьников 2-4-х классов с цифровыми технологиями и цифровым обучением и расширит учебные программы по счету и грамотности.