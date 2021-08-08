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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 15 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 15 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали восемь случаев, Баткенской области — три, Джалал-Абадской и Ошской — по одному, Иссык-Кульской — два.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 12 медработников, из домашней изоляции — 16.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 603, из которых выздоровели 6 тысяч 103 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203092/
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