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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Смерть ребенка в детском доме. Директора интерната уволят

Уполномоченная по правам ребенка Кыргызской Республики Жыпариса Рысбекова совместно с государственными органами и некоммерческими организациями завершили мероприятия по рассмотрению обстоятельств гибели 1 июня воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина.

По результатам изучения обстоятельств гибели составлено заключение с учетом замечаний и предложений гражданского сектора.

В нем говорится, что необходимо обратить внимание государственных органов и местного самоуправления на низкий уровень проводимой работы по вопросам обеспечения прав и законных интересов детей. Отмечается ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами организаций и территориальных подразделений государственных органов.

Выявлено также отсутствие работы по межведомственной координации работы между территориальными подразделениями государственных органов и местного самоуправления, организаций и учреждений на соответствующих территориях.

Чиновникам, государственным органам и организациям даны следующие поручения:

  • Отметить неудовлетворительную работу руководства Военно-Антоновского детского дома и рекомендовать Министерству образования и науки освободить от занимаемой должности его директора, допустившего все вышеуказанные грубые нарушения в деятельности учреждения и смерть воспитанника детского дома, а также рассмотреть ответственность других сотрудников интерната.
  • Признать неудовлетворительную работу управления социального развития (УСР) Первомайского района Бишкека в период с 2014 года по настоящее время и УСР Сокулукского района Чуйской области и рекомендовать Министерству здравоохранения и социального развития и мэрии Бишкека рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности всех должностных лиц, допустивших указанные в справке нарушения.
  • Указать на коррупциогенные факторы и грубые нарушения законодательства в деятельности должностных лиц Минздрава и его территориальных структурных подразделений, занимающихся вопросами защиты детей, опеки и попечительства, усыновления (удочерения), в том числе и международного, ведения Государственного банка о детях, оставшихся без попечения родителей и направить данные материалы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

Кабинету министров рекомендуется:

  • рассмотреть ответственность должностных лиц Министерства образования и науки за неэффективный контроль за деятельностью Военно-Антоновского детского дома;
  • рассмотреть вопрос ответственности соответствующих должностных лиц Комиссии по делам детей Сокулукской районной государственной администрации за ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
  • Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и социального развития, Министерству внутренних дел усилить работу по выявлению незаконных форм взаимоотношений между воспитанниками детских учреждений интернатного типа и предупреждению фактов насилия.

Кроме того, Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Адвокатурой и Центром по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции решить вопрос привлечения специалиста для представления интересов Бориса Якунина на всех этапах следствия.

Вместе с тем Министерству образования и науки поручено разработать и внедрить четкие регламенты по реагированию на чрезвычайные происшествия в детских учреждениях интернатного типа.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200537/
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