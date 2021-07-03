Онлайн-поступление в вузы и колледжи. Номер горячей линии

Поступление в вузы, колледжи в этом году проходит онлайн через портал www.2020.edu.gov.kg.

В Министерстве образования и науки отметили, что на портале размещены информационные видеоролики о порядке приема. Кроме того, на базе КГТУ работает короткий номер по технической, консультационной поддержке онлайн-зачисления.

По короткому номеру 1818 доступна вся информация по вопросам онлайн-регистрации и зачисления в вузы и спузы республики.

Звонки на короткий номер с аналогового телефона бесплатные, с сотовых — платные.

Вопросы по онлайн-регистрации и зачислению можно направить на электронный адрес abiturientonline2021@gmail.com.