Начался сбор подписей против закона Асылбаевой о защите от ложной информации

На платформе change.org активисты создали петицию за свободу слова в сети Интернет.

Поводом послужило принятие накануне комитетом по социальным вопросам проекта согласительной группы, подготовленного на ранее одобренный парламентом закон Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией».

Эксперты подчеркивают: концепция документа не изменилась, и он напрямую угрожает свободе слова. Он ориентирован на то, чтобы ввести цензуру не только в СМИ, но и среди авторизированных пользователей интернета.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».