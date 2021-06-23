Кыргызстанец потерял документы и двое суток ночевал в аэропорту Москвы

Посольство Кыргызстана в России помогло гражданину, потерявшему все документы, вернуться на родину. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, 10 июня поступила информация о том, что в международном аэропорту Шереметьево в стерильной зоне двое суток находится кыргызстанец А.К. Он не мог выехать в Кыргызстан, потому что потерял все документы после прохождения пограничного контроля.

После решения всех вопросов посольство оформило свидетельство о возвращении на родину. Мужчине также помогли купить билет на ближайший рейс.

«Убедительно просим граждан Кыргызстана быть внимательными и бережными с документами, удостоверяющими их личность. Рекомендуем сделать ксерокопии всех документов, хранить их в надежном месте, потому что наличие ксерокопии паспорта, военного билета или водительского удостоверения ускорит идентификацию гражданина», — заключили в посольстве.