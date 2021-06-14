Восемь боевых машин за тридцать лет. Почему в Кыргызстане разбиваются вертолеты

В Ошской области разбился вертолет МИ-8 МТ. В результате крушения пострадали 14 военнослужащих ГКНБ и Сил воздушной обороны. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ двигателя воздушного судна. В Минобороны проводят служебное расследование, но пока виновных не нашли. 24.kg решило вспомнить, сколько вертолетов в Кыргызстане потерпело крушение в мирное время.

Дела минувших лет

1 Крушение в аэропорту Оша

Первый в истории независимости вертолет потерпел крушение в 1993 году в аэропорту Оша. Известно, что гражданский вертолет МИ-2 опрокинулся во время посадки. Причиной аварии стал сильный ветер. В результате ЧП погиб один человек, еще трое получили травмы и ожоги.

2 Трагедия на Кумторе

Еще одно происшествие с участием вертолета МЧС случилось в октябре 1995-го в селе Барскоон Иссык-Кульской области.

Вертолет летел с рудника «Кумтор» и врезался в гору. В результате ЧП погибли 15 человек —3 члена экипажа и 12 пассажиров. Поиски воздушного судна начались после того, как экипаж перестал выходить на связь. Сгоревший вертолет нашли в районе перевала Барскоон. По некоторым данным, причиной аварии стали не подходящие для полета метеоусловия. Летчики залетели в облака и задели склоны гор.

3 Баткенские события

Во время Баткенских событий в 1999 и 2000 годах потерпели крушение два вертолета МИ-8 МТВ.

Одно воздушное судно совершило вынужденную посадку в русле реки, второе из-за сильного ветра задело лопастями горы в ущелье.

Жертв в результате обоих ЧП не было, травмы получили военнослужащие, находившиеся на борту.

4 Авария в Нарыне

В марте 2004-го в Ат-Башинском районе Нарынской области потерпел крушение вертолет МЧС. Известно, что летчики взлетели, но не увидели горизонт, после чего борт разбился. В авиакатастрофе погиб командир экипажа.

5 Крушение в Нарыне

В июне 2007 года в горах Нарынской области потерпел крушение еще один вертолет МЧС. Восемь человек, находившиеся на борту погибли.

Современная реальность

6 Разбился при спасении

В июле 2014 года в районе Северного Энильчека в Иссык-Кульской области разбился вертолет МИ-8 МТВ.

Причиной аварии стало резкое изменение климатических условий при заходе воздушного судна на посадку. От сильного ветра вертолет перевернулся на бок.

Экипаж летел на помощь туристу, сломавшему себе ключицу. Так как у МЧС на тот момент уже не было своих вертолетов, поисково-спасательные операции выполняли вертушки Сил воздушной обороны.

От резкого порыва ветра вертолет, потеряв управление, упал на бок и перевернулся. Альпинисты, ожидавшие прибытия вертолета, эвакуировали экипаж и сообщили по радиосвязи о случившемся, вызвав другой вертолет.

Авария обошлась без жертв. Известно, что следствие вину летчиков не установило.

7 Нашли виновного

В 2018 году на площадке Южный Энильчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны КР Ми-8 МТВ. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт.

Как и в предыдущем случае, экипаж выполнял спасательную операцию. Летчики везли туристов и груз с продуктами и медикаментами. В аварии пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое гражданских.

На борту, помимо членов экипажа, находились: четыре гражданина Польши, три гражданина Японии, два гражданина Германии и один кыргызстанец (переводчик).

По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Обвинение было предъявлено только одному пилоту — Эмилю Бекболотову. Спустя почти три года его осудили, но, применив амнистию, от наказания освободили.

Командующий Сил воздушной обороны Кылычбек Айдаралиев отделался строгим выговором.

8 Старое воздушное судно

4 июня 2021 года в Ноокатском районе Ошской области вынужденную посадку совершил еще один вертолет МИ-8 МТ. Известно, что воздушное судно направлялось в Алайский район.

Не долетев до места назначения, вертолет вынуждены были посадить. После посадки воздушное судно загорелось. В результате аварии пострадали 14 человек, в числе которых летчики и сотрудники ГКНБ.

Сейчас причины аварии пытается установить специально созданная комиссия. Пострадавшие находятся в больнице с различными травмами тела и ожогами.

В чем проблема?

Причины крушения вертолетов эксперты называют разные — от погодных условий и до человеческого фактора. Но основная проблема современной авиации — недофинансирование, считает военный летчик Сергей Швабенланд.

«Есть комплекс проблем, которые возникли лет 20 назад. Силам воздушной обороны вовремя не выделяют средства на покупку запасных частей, капитальный ремонт. Это влияет на летный состав — вертолетчики не могут улучшать свои навыки. Когда ты не летаешь определенное время, уровень натренированности падает», — говорит Сергей Швабенланд.

Летному составу нужно уделять больше внимания. Отношение проявляется даже в деталях. Например, во времена Советского Союза, по его словам, к полетам не допускали голодных людей. Сергей Швабенланд

«Сейчас летный паек отменили. Раньше в столовой стоял медик, который проверял, кто поел, а кто нет. Летный и технический состав всегда стояли на довольствии, их кормили специальным пайком. Никто сейчас не может проконтролировать, питался летчик или нет», — отметил Сергей Швабенланд.

Если летчик или кто-то из летного состава не поел — это тоже отражается на безопасности полетов.

Еще один важный фактор — полноценный отдых. И здесь, по мнению Сергея Швабенланда, на качество службы летного состава влияет даже обеспеченность жильем. «Летному составу раньше выдавали квартиры в первоочередном порядке, поскольку летчики должны хорошо отдыхать. Если же он живет в общежитии в одной комнате с детьми, женой и тещей, он даже нормально не выспится», — пояснил он.

И добавил, что финансовое обеспечение также оставляет желать лучшего. Поэтому летный состав зачастую набирает опыт и досрочно уходит из Вооруженных сил в запас.

«Становясь классными летчиками и борттехниками, люди уходят в запас и ищут себе более высокооплачиваемую работу, например уезжают за границу. Эту проблему тоже не мешало бы подправить, если мы хотим, чтобы у нас была авиация хоть и малочисленная, но высокопрофессиональная. Люди уходят, достигнув определенного уровня, и даже не всегда самого высокого», — говорит Сергей Швабенланд.

Еще одной боевой машиной в Кыргызстане стало меньше. Сколько их осталось в строю — военная тайна. Профессионализм отечественных летчиков достаточно высок, ведь летать на имеющихся вертолетах — уже подвиг. Если же государство не будет уделять должного внимания военнослужащим, технике и воздушным судам, в ближайшие годы об авиации, как и о сильной армии в целом, говорить не придется.