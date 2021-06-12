Кыргызстанцев приглашают к участию в новой акции «Незабываемая Россия»

Кыргызстанцев приглашают к участию в новой акции от Россотрудничества «Незабываемая Россия». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать на своих открытых страницах в соцсетях фотографии, сделанные в России. Это могут быть снимки природы или городов. Обязательно поставьте хештеги​ #РСНезабываемаяРоссия и #RSUnforgettableRussia.

Лучшие фотографии опубликуют в аккаунте Россотрудничества, а авторы пяти самых красивых кадров получат призы. Акция началась сегодня и продлится ровно месяц, до 12 июля.