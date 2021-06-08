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Общество

ГРС восстановила документы 200 баткенцам, пострадавшим на границе

ГРС восстановила документы 200 баткенцам, пострадавшим на границе. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС Мухабат Пратова.

По ее словам, всего за получением документов, удостоверяющих личность, с заявлением обратились 300 граждан, пострадавших во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

«Была создана мобильная группа, и совершен выезд. На сегодня собрали более 300 заявлений на восстановление документов, из них восстановлены 200, это ID-паспорта, свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке и так далее», — рассказала Мухабат Пратова.

Она добавила, что мобильная группа побывала во всех селах Баткенской области, пострадавших во время приграничного конфликта.

Отметим, 28-29 апреля военные соседнего государства обстреляли дома и здания на территории Кыргызстана. В результате вооруженного конфликта погибли мирные граждане, среди них дети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196808/
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