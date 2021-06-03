В Индии родился двухголовый теленок. Его сочли знамением избавления от COVID-19

Жители деревни Катихар в индийском штате Бихар начали поклоняться теленку с двумя головами. Местные сочли животное предвестником окончания пандемии коронавируса. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, корова родила двухголового теленка 21 мая. У него четыре глаза и два рта. Животное сняли на видео. Одна из женщин склонилась перед теленком в молитве, а другая — положила перед ним подношения.

Жители назвали его «божественным даром». По их мнению, это реинкарнация индийских богов Вишну и Лакшми.