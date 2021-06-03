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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. Водители выступили с обращением к чиновникам Бишкека

Водители маршрутных такси сделали обращение к городским властям и бишкекчанам.

По их словам, самая главная проблема, претензия — тарифы на проезд.

«Уже 12 лет цены не поднимают, они остаются такими же. Тем не менее дорожает бензин, нужно покупать запчасти. У 80 процентов водителей есть кредиты, которые они брали на покупку автозапчастей. Наши хорошие дела не доходят до людей. Мы платим налоги. Горожане требуют автобусы. Мы не против, но от них же нет никого толка, ведь городская казна потеряет наши налоги. Мы все делаем сами, у мэрии не взяли ни одного сома. Готовы и дальше возить пенсионеров за пять сомов. Но элементарно приобрести запчасти мэрия не помогает. Представляете, сколько каждый день заливаем солярки? Работаем по ночам. Народ должен нас понять. Чиновники в курсе всего, но ничего не продвигается. Ждем уже шесть месяцев, все снова подорожало. То, что стоило 500 сомов (запчасть), сейчас — 2 тысячи. Есть те, кто живет на съемных квартирах с семьями. Пусть нынешние депутаты БГК решат вопрос с тарифами на проезд», —  заявили водители маршруток.

Они также требуют, чтобы ежегодно тариф на проезд повышался на 1 сом.

 

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196201/
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