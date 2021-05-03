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Общество

Из России в Кыргызстан вернули шесть детей, оставшихся без попечения родителей

Из России в Кыргызстан вернули шесть детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, это четыре девочки и два мальчика в возрасте от двух до пяти лет.

«Сейчас они находятся в доме малютки в Бишкеке. Социальные работники ищут родственников», — отметила она.

Ализа Солтонбекова напомнила, что в этом году из Ирака также были репатриированы 79 детей. Сейчас продолжается работа по воссоединению семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192659/
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