Из России в Кыргызстан вернули шесть детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, это четыре девочки и два мальчика в возрасте от двух до пяти лет.

«Сейчас они находятся в доме малютки в Бишкеке. Социальные работники ищут родственников», — отметила она.

Ализа Солтонбекова напомнила, что в этом году из Ирака также были репатриированы 79 детей. Сейчас продолжается работа по воссоединению семей.