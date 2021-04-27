Как пандемия повлияла на страхование жилья и грозит ли Госстраху банкротство

«Пока дом не застрахуете, справку с места жительства не получите!» — такой ответ слышат жители села Аламудун Чуйской области в айыл окмоту. Одни, как законопослушные граждане, сразу платят молча. Вторые удивляются своей обязанности «снова за что-то платить», но полис тоже берут. Иначе не получат нужную справку. На что еще идут агенты Государственной страховой организации (ГСО), чтобы заставить граждан соблюдать закон?

Доверяй, но проверяй

Не учитывается ни качество постройки, ни его текущее состояние, ни опасные зоны регионов, где, к примеру, частые сели и оползни.

Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» приняли в Кыргызстане в 2015 году. С февраля 2016-го этим занимается исключительно Госстрах. Стоимость полиса зависит только от местоположения дома — в сельской местности 600 сомов в год, городской — 1,2 тысячи сомов.

Свой дом я страхую четвертый год. За это время цветной документ формата А4 уменьшился втрое. Видимо, бумагу экономят или переходят на электронную форму. Раньше, чтобы получить полис, обязательно нужно было предоставить техпаспорт, в этом году документ не спрашивали у всех, кто стоял в очереди, но уточняли, из каких материалов сделана крыша, стены и двери. Агент ГСО внес сказанное в свою базу, просто поверив гражданам на слово. Выезжать на место в каждом случае физически невозможно, а правда все равно станет известна, объяснили с уверенностью в Госстрахе.

«Мы примерно знаем, где находится красная зона, где есть аварийные дома. Наши агенты находятся в айыл окмоту и знают свой участок очень хорошо», — сказал в интервью 24.kg директор Чуй-Бишкекского филиала ГСО Нурсултан Чекиров.

Страхование обязательное, но штрафов за неисполнение закона до сих пор нет.

«Нужен какой-то механизм, рычаг взимания взносов. Айыл окмоту переживают за своих граждан, стремятся защитить их от чрезвычайных ситуаций, поэтому и заставляют оформлять полис. Закон носит социальный характер, тарифы очень низкие», — добавила начальник отдела развития страхования ГСО Бурул Калматова.

Она посетовала, что за годы независимости Кыргызстана культура страхования практически исчезла, поэтому приходится разъяснять и убеждать, раз рублем не накажешь.

Оформи полис и спи спокойно

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«Некоторые возмущаются, почему они должны платить каждый год. Страховой случай может и за 20 лет не наступить, а может наступить и через год. Сегодня ты сэкономил 600 сомов (в селе), а потом будешь искать миллионы на восстановление или строительство нового жилья. Дом — это объект первой необходимости. Мы платим за свое спокойствие», — подчеркнула Бурул Калматова.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество заключенных договоров сократилось по сравнению с 2019-м. В приоритете у населения были вопросы здоровья. Во время карантина отменили и сельские сходы: сотрудники ГСО не могли выезжать в регионы. В этом году они планируют наверстать объемы.

«Если вы не застраховали свое жилье, то на помощь государства можете не рассчитывать. Прежние возвращаемые беспроцентные ссуды, выделяемые правительством, в размере 200 тысяч сомов и разовую материальную помощь в 50 тысяч отменили! А сели, шквальные ветры и оползни в последнее время участились», — предупредила Бурул Калматова.

К штрафам, думаю, в будущем тоже придем. Нурсултан Чекиров

Экспертизу не обманешь

При наступлении страхового случая клиент должен уведомить агентов Госстраха в течение пяти календарных дней. Те сразу выезжают на место, составляют акт, назначают экспертизу для установления причины происшествия. Иногда люди идут на мошенничество.

Один гражданин, к примеру, ковшом экскаватора специально толкнул стены дома и рассчитывал на компенсацию под предлогом того, что было землетрясение, и в стенах дома образовались трещины. Однако соседи его оказались чистоплотными и без лукавства рассказали, как было на самом деле. Кроме того, сотрудники Госстраха направили запрос в МЧС, было ли тогда в том районе землетрясение или другое стихийное бедствие. Ответ МЧС оказался отрицательным.

В среднем от несчастного случая до момента выплаты уходит примерно до месяца. С начала деятельности ГСО выплаты получили около 540 граждан. Общая сумма составила примерно 42 миллиона сомов.

Сейчас под ответственностью госкомпании находится всего 74,5 тысячи объектов, или около 8 процентов всего жилого фонда страны.

Для эффективной работы системы, по данным экспертов, необходимо обеспечить охват на уровне не менее 60 процентов. Проблема не только в пандемии или неосведомленности граждан, но и в отсутствии необходимых для страхования жилья правоустанавливающих документов.

Всего по республике, по словам Нурсултана Чекирова, жилой фонд насчитывает около 1,1 миллиона единиц. «Некоторые участки голые, без жилых помещений, но они уже «сидят» в реестре», — пояснил он.

Как сократить риски?

Несколько лет назад Госфиннадзор инициировал поправки в закон, предложив сократить количество страховых рисков. Сегодня их 18, и это неоправданно много, посчитали инициаторы изменений.

В частности, предлагалось исключить из страховых случаев прорыв плотины, подтопление, повышение уровня грунтовых вод, продолжительный дождь, ливень, град. При этом по предложению депутатов добавили страховой случай — молнию.

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«Ежегодно айыл окмоту выделяют деньги на очистку арыков и дренажной системы, должны предотвращать поднятие грунтовых вод. Если они этого вовремя не сделали, а человек годами не может починить крышу и защитить дом от ливня, то при чем здесь страховка? Страхование должно быть от чрезвычайных и мгновенных случаев», — пояснила Бурул Калматова.

Однако законопроект не прошел, президент вернул документ с возражениями. Но от идеи не отказались, сейчас над поправками работает согласительная группа Жогорку Кенеша.

Не раз из уст парламентариев звучали опасения, что при большом числе льготников (инвалиды I и II групп имеют стопроцентную скидку при оформлении полиса, инвалиды III группы — 50-процентную) и серьезном стихийном бедствии Госстрах просто обанкротится.

«Таких предпосылок и рисков сейчас нет, мы формируем резерв от страховых премий, выплачиваем положенное, справляемся», — заверил Нурсултан Чекиров.

Отказов в выплатах, по его словам, не много, но они есть. К примеру, если в пожаре виноват сам хозяин дома, забывший отключить газ или утюг.

Такой случай был в Московском районе Чуйской области. Там отключили электричество, и женщина пошла выгулять собак, а чайник укутала шарфом, чтобы вода не остыла. А выключить плиту забыла. За это время свет дали, ткань загорелась и пожар перекинулся на всю кухню. Пострадавшая признала свою вину, в выплате Госстрах ей отказал.

«Очень часто причиной пожаров становится короткое замыкание, особенно в зимний период. В этих случаях мы всегда выплачиваем страховку», — подчеркнул Нурлан Чекиров.

Сейчас в ГСО запущена электронная платформа заполнения полисов через планшеты. Оргтехнику и офисную мебель закупили по линии проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в КР». Инспекторы отмечают, что это облегчило им работу и помогает минимизировать факты мошенничества.