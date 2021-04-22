Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова

Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил ввести новые тарифы на свет. По его мнению, это поможет вывести энергетику из кризиса и сделать оплату света более честной.

Редакция 24.kg собрала все, что известно на сегодня, о том, как нам предлагают платить за потребленную электроэнергию.

Правда, что отменят лимит на потребление электроэнергии? Не совсем. Садыр Жапаров действительно предлагает снять лимит в 700 киловатт-часов для населения. Но из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище в зимний период все равно будет двухступенчатый тариф. Лимит составит 1 тысячу киловатт. Действовать он будет для обеспеченных граждан.

Такие ограничения останутся навсегда? Глава государства обещает, что временно. Сейчас страна переживает маловодный период. Воды в Токтогульском водохранилище мало. Если ее не экономить, то ГЭС может остановиться совсем. «Дай бог, если мы можем наполнить водохранилище, позже уберем ограничения. Сегодня уровень воды начал подниматься. Только так мы сможем преодолеть энергетический кризис к 2025 году», — заверил Садыр Жапаров.

Какие будут новые тарифы? По предложению президента будет три вида тарифов: 74 тыйына за 1 киловатт;

1 сом 4 тыйына за 1 киловатт;

1 сом 48 тыйынов за 1 киловатт. Еще один вид тарифа предусмотрен на зиму в маловодный период при потреблении свыше 1 тысячи киловатт. Он составит 2 сома 29 тыйынов.

От чего зависит оплата? От вашего благосостояния. Самый низкий тариф предусмотрен для малоимущих семей. Самый высокий тариф, как и плата за потребление свыше 1 тысячи киловатт зимой, — для состоятельных граждан. Отдельный тариф для жителей отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания.

Кто будет делить на бедных и богатых? По словам главы государства, сейчас учреждения социального обеспечения дают данные о 110 тысячах малообеспеченных семей. Но этот список может расшириться, если местные власти и энергетические компании проведут дополнительные уточняющие работы.

Сколько я буду платить летом? Фактически для большинства жителей Кыргызстана тариф вырастет вдвое. Например, представим, что потребление составит 500 киловатт-часов электроэнергии. По действующим тарифам пришлось бы платить 385 сомов. По новым тарифам оплата будет такой: малообеспеченные — 500 * 0,74 = 370 сомов;

жители горных районов — 500 * 1,04 = 520 сомов;

обеспеченные — 500 * 1,48 = 740 сомов. В итоге получается, что для большинства граждан оплата вырастет в два раза. А вот для малообеспеченных она снизится лишь на 15 сомов.