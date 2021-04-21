В Кыргызстане за сутки выявили еще 306 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 203 случая, Оше — 5, Чуйской области — 52, Ошской — 11, Таласской — 1, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 626 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.