Третья волна COVID-19. В Бишкеке развернули дополнительные койки для больных

Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке и Чуйской области осложняется, по другим регионам она стабильная. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его словам, Минздрав подготовил приказ о развертывании в два этапа при необходимости дополнительных койко-мест.

«Уже развернуто 2 тысячи 361 койко-место, в том числе 255 — в отделении реанимации. По Бишкеку и Чуйской области мы наблюдаем, что их мало. Вчера пришлось открыть дополнительно на базе ГКБ№ 1 еще 132 койки», — сказал он.