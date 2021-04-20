В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 560 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его словам, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 324 пациента, в больницах — 1 тысяча 236. В том числе 49 человек в крайне тяжелом состоянии, 308 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 850 человек (или 68,7 процента) — оценивают как средней тяжести, 29 человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 173 человека. В Бишкеке выписаны 108 человек, Оше — 3, Чуйской области — 51, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 87 тысяч 229 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.