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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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Сегодня был допрошен свидетель — экс-замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

Он рассказал, что 7 августа 2019 года после 20.00 ему позвонил на тот момент министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, сказал, что в Кой-Таше около дома Алмазбека Атамбаева происходят массовые беспорядки, и приказал туда выдвигаться.

По словам Алмаза Орозалиева, милиционеры, которые находились на месте, были без экипировки, никто не мог объяснить почему. Обмундирование милиционеры получили уже позже.

«В нас летели камни, дороги были перекрыты. На переговоры пришли Равшан Джеенбеков, депутат Асель Кодуранова и другие. Переговоры вел Курсан Асанов. О чем была речь, я не знаю. Я дал команду передислоцироваться в сторону Бишкека, чтобы избежать жертв», — сказал он.

Алмаз Орозалиев сообщил суду, что 8 августа Кашкар Джунушалиев собрал руководство МВД. Курсану Асанову дали приказ прикрывать штурмовой отряд.

«Штурм начался после 15.00, возле резиденции Атамбаева было около 1 тысячи человек. Они кидали зажигательные пакеты, перекрывали дороги. Сначала мы не знали, где Атамбаев. Позже увидели, что шторка на верхнем этаже шевелится, стало ясно, что Атамбаев там. Позже Джунушалиев поднялся на третий этаж для проведения переговоров. О чем был разговор, не слышал. Когда глава МВД вышел, сказал, что дал 10 минут Атамбаеву для принятия решения. После этого переговоры с Атамбаевым стал вести Курсан Асанов», — добавил он.

Свидетель отметил, что команду вести переговоры Курсану Асанову никто не давал.

«Кашкар Джунушалиев сказал, что бывший президент готов сдаться, если не тронут его людей. Курсан Асанов зашел на переговоры с Санжаром Эркинбаевым (экс-глава Девятой службы ГКНБ. — Прим. 24.kg) внутрь. Не могу сказать, о чем разговаривал Курсан Асанов с Атамбаевым. Позже из дома вышли Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Кундуз Жолдубаева, телохранитель бывшего главы государства Канат Сагымбаев и Санжар Эркинбаев. Все сели в машину и уехали, а я остался уводить личный состав», — сказал Алмаз Орозалиев.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190673/
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