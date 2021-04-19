13:11
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке COVID-19 болеют 29 учеников и 22 учителя муниципальных школ

В Бишкеке COVID-19 и внебольничной пневмонией болеют 29 учеников и 22 учителя муниципальных школ. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

По ее словам, начиная с начала четвертой четверти на карантин отправили семь школ.

«На карантин уходят учреждения, в которых заболевают двое и более учеников или сотрудников. Сегодня еще четыре школы закрыты на карантин до 3 мая», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что 21 апреля должна открыться школа № 13, 22 апреля — еще две школы, 24 апреля — одна, 26 апреля открываются остальные.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190624/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Горздрав Бишкека не комментирует применение иссык-кульского корня
Аконит не поможет при COVID-19, настаивает врач Эрмек Исмаилов
Для зараженных COVID-19 свободны 113 коек в медучреждениях Бишкека
Лечение аконитом. Вызовов на случаи отравления в столичную скорую не было
COVID-19 в мире. Заразились более 141,4 миллиона, умерли более 3 миллионов
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 516 человек, 364 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
Кто они такие? Глава Минздрава прокомментировал требования о его отставке
Откажутся же. Почему пациентам не говорили об аконите, пояснил глава Минздрава
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Бизнес
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
19 апреля, понедельник
13:00
Взятка $50 тысяч. Потерпевший отказался от претензий Взятка $50 тысяч. Потерпевший отказался от претензий
12:58
Двое кыргызстанцев задержаны в Алматы с крадеными телефонами
12:55
Итоги выборов. ТИК Бишкека опирается на фейки и провокации, заявляют в НДПК
12:54
Креативные скульптуры предлагает установить в столице Бишкекглавархитектура
12:51
Возле Дома правительства снова митингуют владельцы авто с абхазскими номерами