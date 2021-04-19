В Бишкеке COVID-19 болеют 29 учеников и 22 учителя муниципальных школ

В Бишкеке COVID-19 и внебольничной пневмонией болеют 29 учеников и 22 учителя муниципальных школ. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

По ее словам, начиная с начала четвертой четверти на карантин отправили семь школ.

«На карантин уходят учреждения, в которых заболевают двое и более учеников или сотрудников. Сегодня еще четыре школы закрыты на карантин до 3 мая», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что 21 апреля должна открыться школа № 13, 22 апреля — еще две школы, 24 апреля — одна, 26 апреля открываются остальные.