09:04
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В список ВОЗ внесли создаваемые в Узбекистане вакцины от COVID-19

Две вакцины против коронавируса COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесли в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Министерство инновационного развития РУз.

По данным ведомства, речь о рекомбинантной вакцине на основе S-белка коронавируса Центра передовых технологий при Министерстве инноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. «Обе вакцины в настоящее время проходят доклинические испытания», — отметили в ведомстве.

Издание напомнило, что в конце марта министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев заявил, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190555/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 456 человек, 319 — в тяжелом состоянии
За сутки выявили 244 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 91 883
Альтернатива акониту. Ученые предлагают куркумин как средство от коронавируса
Бюджет не позволяет. Зарплаты медикам поднять не могут, но компенсации выплатят
Еще три школы Бишкека временно переходят на онлайн
В больнице Оша при лечении COVID-19 применяли иссык-кульский корень — главврач
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
19 апреля, понедельник
09:01
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в...
08:51
Юная кыргызстанка выиграла международный фестиваль «Шелковый путь» в Ташкенте
08:45
Первый под председательством Садыра Жапарова Совет безопасности обсудит важное
08:39
Где в КР начнут строить первые совместно с Россией школы, решили чиновники
08:38
В список ВОЗ внесли создаваемые в Узбекистане вакцины от COVID-19
18 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 апреля: днем без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: два фестиваля и выставка современного искусства