В список ВОЗ внесли создаваемые в Узбекистане вакцины от COVID-19

Две вакцины против коронавируса COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесли в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Министерство инновационного развития РУз.

По данным ведомства, речь о рекомбинантной вакцине на основе S-белка коронавируса Центра передовых технологий при Министерстве инноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. «Обе вакцины в настоящее время проходят доклинические испытания», — отметили в ведомстве.

Издание напомнило, что в конце марта министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев заявил, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против коронавируса.