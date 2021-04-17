15:15
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Еще три школы Бишкека временно переходят на онлайн

Для безопасности детей и педагогов еще три школы временно переходят на онлайн-обучение — школы № 24, 17 и 67. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

В школе № 24 у двоих учеников 4-го и 9-го классов подтвержден COVID-19, заразились в семье. В школе № 17 два ученика 3-го и 4-го классов заразились коронавирусом от родственников. В школе № 67 заболел один учитель.

На 17 апреля в Бишкеке на карантины закрыты восемь школ — № 28, 52, 32, 10, 35, 13, 26, 63.

На дистанционном обучении также находятся и два садика — № 12 и 93.

Кроме того, в 19 школах зарегистрированы случаи COVID-19. Там школы продолжают работу, на онлайн перешли 26 классов.

«Полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН», — напомнили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190526/
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
В больнице Оша при лечении COVID-19 применяли иссык-кульский корень — главврач
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились девять медработников
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 353 человека, 325 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
За сутки выявили 265 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 91 639
Разработчики вакцины «Спутник V» оценили лечение COVID-19 иссык-кульским корнем
COVID-19. В мэрии Бишкека напомнили телефоны ЦСМ столицы
Иссык-кульский корень. Главу Минздрава требуют привлечь к ответственности
Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Иссык-кульский корень. У журналиста Kaktus.media есть признаки отравления
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
17 апреля, суббота
15:04
Не хватает сырья для туалетной бумаги. Из КР запретят вывозить макулатуру Не хватает сырья для туалетной бумаги. Из КР запретят в...
15:00
День цирка. Как в Кыргызстане постепенно исчезает искусство
14:41
Родственники мужчины, сбившего радар в Кеминском районе, готовы возместить ущерб
14:32
Еще три школы Бишкека временно переходят на онлайн
14:20
В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился ЦОН