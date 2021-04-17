Еще три школы Бишкека временно переходят на онлайн

Для безопасности детей и педагогов еще три школы временно переходят на онлайн-обучение — школы № 24, 17 и 67. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

В школе № 24 у двоих учеников 4-го и 9-го классов подтвержден COVID-19, заразились в семье. В школе № 17 два ученика 3-го и 4-го классов заразились коронавирусом от родственников. В школе № 67 заболел один учитель.

На 17 апреля в Бишкеке на карантины закрыты восемь школ — № 28, 52, 32, 10, 35, 13, 26, 63.

На дистанционном обучении также находятся и два садика — № 12 и 93.

Кроме того, в 19 школах зарегистрированы случаи COVID-19. Там школы продолжают работу, на онлайн перешли 26 классов.

«Полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН», — напомнили в мэрии.