Минюст призывает воздержаться от приобретения авто с абхазскими номерами

Министерство юстиции призывает граждан Кыргызстана воздержаться от приобретения транспортных средств, ввезенных с учетными регистрационными абхазскими номерными знаками.

По данным ведомства, они не подлежат регистрации, так как ввезены на территорию республики с нарушением норм таможенного законодательства ЕАЭС.

«Информируем, что первичная регистрация транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления на территории Кыргызской Республики запрещена», — отметили в Минюсте.

Нотариусам предписано не оформлять доверенности, связанные с авто, ввезенными с учетными регистрационными абхазскими номерными знаками.