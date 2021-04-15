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Общество

Минюст призывает воздержаться от приобретения авто с абхазскими номерами

Министерство юстиции призывает граждан Кыргызстана воздержаться от приобретения транспортных средств, ввезенных с учетными регистрационными абхазскими номерными знаками.

По данным ведомства, они не подлежат регистрации, так как ввезены на территорию республики с нарушением норм таможенного законодательства ЕАЭС.

«Информируем, что первичная регистрация транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления на территории Кыргызской Республики запрещена», — отметили в Минюсте.

Нотариусам предписано не оформлять доверенности, связанные с авто, ввезенными с учетными регистрационными абхазскими номерными знаками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190225/
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