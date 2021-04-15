Для зараженных COVID-19 свободны 219 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 219 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 15 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 21;

Городская клиническая больница № 6 — 98;

Национальный центр кардиологии и терапии — 43;

Национальный хирургический центр — 5;

Клинический родильный дом № 2 — 10;

Национальный госпиталь — 26;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 16.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 91 тысячу 144 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.