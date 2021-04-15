14:24
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 219 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 219 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 15 апреля:

  • Городская клиническая больница № 1 — 21;
  • Городская клиническая больница № 6 — 98;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 43;
  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Клинический родильный дом № 2 — 10;
  • Национальный госпиталь — 26;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 16.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 91 тысячу 144 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190211/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложил построить памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 138 миллионов, умерли более 2,9 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В КР коронавирусом болеет 2 тысячи 149 человек, 298 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
За сутки выявили 305 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 91 144
COVID-19. В мэрии Бишкека рассказали, какие школы закрыты на карантин
Цифра дня. 2 тысячи человек есть в приложении «Путешествую без COVID-19»
ВОЗ призвала ограничить торговлю животными на рынках из-за риска COVID-19
Третья волна. Волонтеры предлагают заранее формировать списки нуждающихся
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в&nbsp;КР Дело о госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в КР
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
Бизнес
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
15 апреля, четверг
14:18
Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило в казну от коррупционеров Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило...
14:17
Эпидемия туберкулеза в СВО. Солдаты получат справку о негодности к службе
14:00
Почему не стоит дарить Бишкеку елки и какие ошибки совершают власти в озеленении
13:58
Бишкекский планетарий. Суд начал рассматривать законность приватизации здания
13:52
Гостиница «Иссык-Куль» больше не памятник по инициативе управделами президента