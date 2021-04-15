Для зараженных COVID-19 свободны 219 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 219 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 15 апреля:
- Городская клиническая больница № 1 — 21;
- Городская клиническая больница № 6 — 98;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 43;
- Национальный хирургический центр — 5;
- Клинический родильный дом № 2 — 10;
- Национальный госпиталь — 26;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 16.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 91 тысячу 144 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.