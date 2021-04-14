11:35
USD 84.79
EUR 100.88
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 137,2 миллиона, умерли более 2,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 750 тысяч 975 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 137 миллионов 251 тысяча 434 человека. Больше всего зараженных в США (31 миллион 345 тысяч 312), Индии (13 миллионов 689 тысяч 453), Бразилии (13 миллионов 599 тысяч 994), Франции (5 миллионов 167 тысяч 265), России (4 миллиона 605 тысяч 444), Великобритании (4 миллиона 390 тысяч 801), Турции (3 миллиона 962 тысячи 760), Италии (3 миллиона 793 тысячи 33), Испании (3 миллиона 376 тысяч 548), Германии (3 миллиона 54 тысячи 25), Польше (2 миллиона 599 тысяч 850), Аргентине (2 миллиона 579 тысяч) и Колумбии (2 миллиона 569 тысяч 314).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 78,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 509 тысяч 54 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 957 тысяч 902. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 188 человек. В том числе в США всего скончались 563 тысячи 440 человек, Бразилии — 358 тысяч 425, Мексике — 210 тысяч 282, Индии — 171 тысяча 58, Великобритании — 127 тысяч 369, Италии — 115 тысяч 88.

В Кыргызстане зарегистрировали 90 тысяч 839 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 327 тысяч 593, Узбекистане — 85 тысяч 291, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190029/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В Бишкеке семь школ обучаются в онлайн-режиме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 15 медработников
В КР коронавирусом болеет 2 тысячи 26 человек, 268 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
За сутки выявили 240 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 90 839
Никаких витаминов и лекарств! Как вернуться к жизни после COVID-19
Борьба с пандемией: в ООН предложили действовать по шести направлениям
ВОЗ: Несмотря на вакцинацию, в мире растет заболеваемость COVID-19
В Оше у трех школьников выявили коронавирус. Классы отправлены на карантин
Для зараженных COVID-19 свободны 309 коек в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Бизнес
Студенты тоже на&nbsp;удаленке. И&nbsp;для них есть специальный тариф Студенты тоже на удаленке. И для них есть специальный тариф
30&nbsp;ночей бесплатного интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;честь месяца Рамазан 30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
Приложение RSK24: банковские услуги в&nbsp;вашем телефоне Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
14 апреля, среда
11:26
50 лет на сцене. К юбилею Анатолия Адали в театре проходит фотовыставка 50 лет на сцене. К юбилею Анатолия Адали в театре прохо...
11:25
Дело о госизмене. В ГКНБ подтвердили задержание Марата Казакпаева
11:15
COVID-19. В Бишкеке семь школ обучаются в онлайн-режиме
11:14
В столице открыли памятник Бишкеку баатыру
11:12
Референдум. Опубликованы протоколы голосования с признаками фальсификации