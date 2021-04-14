COVID-19 в мире. Заразились более 137,2 миллиона, умерли более 2,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 750 тысяч 975 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 137 миллионов 251 тысяча 434 человека. Больше всего зараженных в США (31 миллион 345 тысяч 312), Индии (13 миллионов 689 тысяч 453), Бразилии (13 миллионов 599 тысяч 994), Франции (5 миллионов 167 тысяч 265), России (4 миллиона 605 тысяч 444), Великобритании (4 миллиона 390 тысяч 801), Турции (3 миллиона 962 тысячи 760), Италии (3 миллиона 793 тысячи 33), Испании (3 миллиона 376 тысяч 548), Германии (3 миллиона 54 тысячи 25), Польше (2 миллиона 599 тысяч 850), Аргентине (2 миллиона 579 тысяч) и Колумбии (2 миллиона 569 тысяч 314).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 78,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 509 тысяч 54 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 957 тысяч 902. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 188 человек. В том числе в США всего скончались 563 тысячи 440 человек, Бразилии — 358 тысяч 425, Мексике — 210 тысяч 282, Индии — 171 тысяча 58, Великобритании — 127 тысяч 369, Италии — 115 тысяч 88.

В Кыргызстане зарегистрировали 90 тысяч 839 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 327 тысяч 593, Узбекистане — 85 тысяч 291, Таджикистане — 13 тысяч 308.