В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 2 тысячи 26 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и соцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 58 пациентов, в больницах — 968. В том числе 40 человек — в крайне тяжелом состоянии, 228 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 228 человек (или 69,7 процента) — оценивают как средней тяжести, 25 человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 161 человек. В Бишкеке выписаны 118 человек, Оше — 4, Чуйской области — 21, Ошской — 4, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 86 тысяч 313 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.