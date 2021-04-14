Ввоз на территорию Кыргызстана транспортных средств с регистрационными номерными знаками абхазского региона Грузии и дальнейшей их эксплуатации на территории страны является нарушением норм таможенного законодательства ЕАЭС. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов.

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В ведомстве напомнили, что, согласно пункту 1 статьи 264 Таможенного кодекса ЕАЭС, временный ввоз на таможенную территорию союза иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом союза, допускается на срок не более одного года. При этом такие машины должны находиться в собственности того человека, который ввез авто.

Отчуждение в пользу третьих лиц не допускается.

Так называемые «доверенности», выданные нотариусами гражданам Кыргызстана на право эксплуатации отмеченных автотранспортных средств на основании оформленных доверенностей в Абхазии, незаконны.

Эксплуатируемые в нарушение норм таможенного законодательства ЕАЭС машины подлежат помещению в зоны таможенного контроля, на склады временного хранения.

«При этом уполномоченными госорганами Кыргызстана проводится совместная работа с компетентными органами России в части оказания содействия со стороны Федеральной таможенной службы РФ по установлению количества машин, оформленных согласно таможенной процедуре временного ввоза/вывоза, количества автотранспортных средств, состоящих на учете на территории РФ, и лиц, выехавших с территории РФ, не завершая таможенную процедуру временного/вывоза. Ведется работа по формированию информационной базы данных по количеству машин с абхазскими номерами, участвующих в дорожном движении, с указанием регистрационных номерных знаков. Просим граждан не приобретать временно ввезенные автотранспортные средства с учетными регистрационными номерными знаками абхазского региона Грузии», — говорится в сообщении.