Манасчи Доолот Сыдыков три дня читал эпос «Манас» в городе Ош

Манасчи Доолот Сыдыков три дня читал эпос «Манас» в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Фото мэрии Оша. Манасчи Доолот Сыдыков три дня читал эпос «Манас» в Оше

По ее данным, градоначальник поблагодарил манасчи, пожелал ему и дальше прославлять величие кыргызского народа. Сказителю от имени мэрии Оша также вручили денежный подарок и грамоту.

Кыргызский эпос «Манас» внесли в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире.

Ранее Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут в Бишкеке.