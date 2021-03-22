18:53
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество

Манасчи Доолот Сыдыков три дня читал эпос «Манас» в городе Ош

Манасчи Доолот Сыдыков три дня читал эпос «Манас» в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. Манасчи Доолот Сыдыков три дня читал эпос «Манас» в Оше

По ее данным, градоначальник поблагодарил манасчи, пожелал ему и дальше прославлять величие кыргызского народа. Сказителю от имени мэрии Оша также вручили денежный подарок и грамоту.

Кыргызский эпос «Манас» внесли в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.  Он также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире.

Ранее Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187209/
просмотров: 1073
Версия для печати
Материалы по теме
Манасчи Доолот Сыдыков в Оше будет читать эпос «Манас» три дня подряд
Президент встретился с единственным манасчи в Казахстане Баянгали Алимжановым
Манасчи Доолот Сыдыков планирует три дня подряд рассказывать эпос «Манас» в Оше
Талант Мамытов: Передача эпоса «Манас» будущему поколению — долг каждого из нас
В Таласе 24 часа непрерывно будут читать эпос «Манас»
В Бишкеке врачей БНИЦТО заставляют покупать книги по философии эпоса «Манас»
Новый рекорд. Манасчи непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут
Манасчи намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сказывая эпос более 12 часов
Манасчи из Казахстана перевел эпос «Манас» на казахский язык за 67 дней
Придать сказителям-манасчи особый статус предлагает депутат
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Пациенты с&nbsp;гипертонической болезнью могут покупать лекарства за&nbsp;полцены Пациенты с гипертонической болезнью могут покупать лекарства за полцены
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
22 марта, понедельник
18:30
23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет 23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
17:49
COVID-19. Главу горздрава Бишкека требуют привлечь к ответственности
17:49
Бишкекчанин пожаловался на плохой тротуар на улице Суюмбаева
17:24
У женщины ночью начались схватки в такси. Сотрудники УПСМ доставили ее в роддом