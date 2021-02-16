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Общество
Сюжет: COVID-19

Количество детей с пневмонией растет. За сутки госпитализировано 32 ребенка

Количество детей с пневмонией, находящихся на лечении в Национальном центре охраны материнства и детства, растет. Об этом 24.kg сообщил директор НЦОМиД Камчибек Узакбаев.

По его словам, за последние сутки поступило 32 несовершеннолетних. Всего в стационаре с таким диагнозом лечится 150 пациентов. Состояние разное, есть и тяжелые больные.

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«Сложно, но справляемся. Ситуация под контролем. Есть случаи внебольничной пневмонии, есть вирусной. Это сезонное обострение этой патологии, ежегодно в этот период такое происходит. Но в этом году COVID-19 усложнил ситуацию», — пояснил Камчибек Узакбаев.

На вопрос, достаточно ли свободных мест на случай необходимости, глава НЦОМиД ответил: «Отказов нет. Ситуацию обсудили с министром здравоохранения. При необходимости в Третью детскую будут забирать».

Отметим, что мэрия Бишкека опасается открывать школы и детсады, аргументируя возможным ростом заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183697/
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