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Общество

Женщинам-предпринимателям в регионах страны помогут адаптировать бизнес

В регионах Кыргызстана запускают программу менторства для женщин-предпринимателей. Об этом сообщили в ПРООН.

По ее данным, участники получат поддержку и советы опытных коллег по ведению бизнеса, выстраиванию стратегии во время кризиса, навыки эффективного управления временем и коммуникаций. Требования к участницам: опыт в предпринимательской деятельности не менее одного года; наличие действующего бизнес-предприятия; желание адаптировать свой бизнес после пандемии.

Для участия в программе нужно заполнить специальную форму.

Менторская программа — эффективный и популярный способ передачи профессиональных знаний и умений от более опытного предпринимателя или специалиста (ментора) менее опытному.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181532/
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