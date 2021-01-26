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Общество

Манасчи Доолот Сыдыков станет директором «Манас айылы»

Манасчи Доолот Сыдыков станет директором культурно-этнографического комплекса «Манас айылы». Об этом сообщил глава свободной экономической зоны «Бишкек» Кудрет Тайчабаров на своей странице в Facebook.

По его словам, манасчи долго думал над предложением и принял его.

«Я позвал Доолота Сыдыкова и предложил стать директором «Манас айылы». Он сказал, что это неожиданное предложение, долго думал над ним, и в итоге дал свое согласие. Я принял это решение в надежде, что он сумеет привлечь инвесторов и сохранить нашу историческую и культурную ценности», — написал он.

Напомним, манасчи Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут на центральной площади Ала-Тоо 13 ноября. Изначально он планировал 12-часовое чтение, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Выступление транслировалось в прямом эфире. А сейчас он планирует три дня подряд рассказывать эпос «Манас» в Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181186/
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