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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Экс-глава ОАО «Кыргызнефтегаз» пожаловался на СМИ

В комиссию по жалобам на СМИ поступило заявление от экс-главы ОАО «Кыргызнефтегаз» Рашита Бостонова на новостные издания Kaktus Media, Reporter.KG, Sputnik, «Вечерний Бишкек», Elgezit.kg, Vesti.kg, barsmedia и «Кабар», а также «Жалбырак» и «ТВ-Сентябрь».
 
 
В жалобе сообщается, что в этих интернет-изданиях была опубликована новость о задержании члена организованной преступной группировки со ссылкой на пресс-службу ГКНБ. В материалах также было указано, что преступную группировку якобы возглавляет гражданин Бостонов для совершения противоправных действий в отношении предпринимателей.

Бостонов заявляет, что данная информация не соответствует действительности и подлежит опровержению.

Помимо этого, заявитель указывает о нарастании информационной атаки в отношении него и в качестве примера приводит видеоматериал YouTube-канала одного из СМИ.

В жалобе говорится, что пресс-служба ГКНБ, а также СМИ нарушили Конституцию (статья о защите чести и достоинства), положение о пресс-службе, законы «О СМИ», «О защите профессиональной деятельности журналиста» и «О гарантиях и свободе доступа к информации», а также Этический кодекс журналиста Кыргызстана.

Заявитель также считает, что журналисты и пресс-центр ГКНБ нарушили Всеобщую декларацию прав человека, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Комиссия рассмотрит жалобу заявителя на ближайшем заседании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180907/
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