Экс-глава ОАО «Кыргызнефтегаз» пожаловался на СМИ

Помимо этого, заявитель указывает о нарастании информационной атаки в отношении него и в качестве примера приводит видеоматериал YouTube-канала одного из СМИ.

В жалобе говорится, что пресс-служба ГКНБ, а также СМИ нарушили Конституцию (статья о защите чести и достоинства), положение о пресс-службе, законы «О СМИ», «О защите профессиональной деятельности журналиста» и «О гарантиях и свободе доступа к информации», а также Этический кодекс журналиста Кыргызстана.

Заявитель также считает, что журналисты и пресс-центр ГКНБ нарушили Всеобщую декларацию прав человека, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Комиссия рассмотрит жалобу заявителя на ближайшем заседании.