COVID-19. Больных лечили стоматологи, потому что чиновники не подготовились

Дочь экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от коронавируса, Айдай сегодня на пресс-конференции рассказала о результатах работы межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19.

По ее словам, первая ошибка, которую допустили чиновники, заключалась в том, что все решения республиканского штаба носили превентивный характер. Они обращали внимание только на массовую дезинфекцию, установку блокпостов, закрывали школы, детсады и точки общепита.

Айдай Чыныбекова считает, что члены штаба не учитывали сценарий массового распространения инфекции на территории страны.

«У нас почему-то решили, что смогут избежать трагедии, которая происходила в других странах. Упустили драгоценное время и не подготовились к массовому распространению коронавируса. Не были подготовлены лаборатории, инфраструктура стационаров, полное отсутствие центральной подачи кислорода в больницах, не закупались лекарства и медоборудование, медиков не обучили», — сказала она.

По словам члена комиссии, штаб не контролировал исполнение решений.

В качестве примера Айдай Чыныбекова рассказала, что третья версия клинического протокола лечения COVID-19 была готова в начале мая, но ее утвердили только в июне. Фармакологическим компаниям этот протокол передали только 1 июля.

Летом мы все наблюдали в Бишкеке массовое распространение инфекции, панику, страх, хаотичный поиск лекарств, кислородных концентраторов.

Айдай Чыныбекова со ссылкой на одного из главврачей рассказала, что санитаров вынуждены были набирать на бирже труда, а в селе Воронцовка лечили стоматологи.