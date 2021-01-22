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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Чиновников лечили в инфекционке, а простых людей отправляли на «Ганси»

Многие чиновники лечились в инфекционной больнице — единственной подготовленной для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции заявила член межведомственной комиссии по анализу действий Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Айдай Чыныбекова, дочь бывшего спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

Она отметила, что во время пика заболевания коронавирусом простых граждан отправляли в госпиталь «Семетей», а места в единственной подготовленной Республиканской инфекционной больнице держали для чиновников.

Айдай Чыныбекова отметила, что медики были не подготовлены. 

«По словам одного главного врача, санитаров им пришлось набирать на бирже труда. Медики в красной зоне работали без необходимых лекарств и оборудования. Без соответствующего обучения их отправляли буквально как на войну без оружия. Мы выяснили, что третья версия клинического руководства была готова еще в начале мая, но ее утвердили только в июне. А передана фармкомпаниям она была 1 июля. И этот протокол отличался от предыдущих двух версий в плане лечения. Например, были указаны антикоагулянты. То есть было упущено драгоценное время для закупа лекарственных средств и не обучили врачей. То же самое было с четвертым протоколом», — говорит член межведкомиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180860/
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