Для посещения школы результаты теста на COVID-19 не требуются

В некоторых школах Бишкека от учеников требуют результаты теста на COVID-19. Об этом 24.kg сообщила санитарный врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве КР Мария Кушубакова.

По ее словам, поступили жалобы от родителей о том, что в школах требуют результаты ПЦР-тестов.

«Мы сейчас выясняем, какая школа. Но хочу отметить, что никакие анализы ученику для посещения школы сдавать не требуется», — говорит Мария Кушубакова.

Отметим, в Бишкеке с 18 января более 53,5 тысячи учащихся вернулись в школы.