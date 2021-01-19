За что платить, или Почему мэрия Бишкека боится повысить тариф на проезд

Городские власти десятилетиями не могут решить проблемы общественного транспорта. Пока они вынашивают грандиозные планы по строительству монорельсового метро, запуску метробусов, многие микроавтобусные линии в столице закрываются, а на оставшихся сокращается количество транспорта. Водители утверждают, что перевозить пассажиров становится нерентабельно, а тариф за проезд власти боятся поднимать уже на протяжении девяти лет.

Когда власти боятся

Но и предоставить альтернативу в виде транспорта большой вместимости — троллейбусов и автобусов — муниципалитет не в силе. В бюджете на это нет денег. Остается надеяться, что сработает проект государственно-частного партнерства.

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Город предлагает отдать на аутсорсинг около 30 новых автобусных маршрутов, если фирмы приобретут новую технику на электрическом или газомоторном топливе. Но и эти планы могут остаться на бумаге — существующий тариф для муниципального транспорта не покрывает затрат на перевозку пассажиров. Признают это и в мэрии. По словам вице-мэра Азиза Алымкулова, по примерным подсчетам, себестоимость перевозки одного пассажира в автобусе — около 12 сомов при действующем тарифе в 8 сомов.

Перед внедрением проекта электронного билетирования власти раздумывали над тем, чтобы сохранить действующие расценки при оплате картой «Тулпар», но поднять до 10 сомов при безначаличном расчете в автобусах и троллейбусах и 12 — в микроавтобусах. Но идею так и не реализовали.

В последний раз стоимость проезда в маршрутках поднималась в 2012 году — с 8 до 10 сомов.

«Согласен, это было хорошее предложение, мы сейчас такое же прорабатываем», — признался вице-мэр. Однако чиновников — начальников управления транспорта и Бишкекского троллейбусного управления, когда они озвучили подобную идею о возможном повышении стоимости проезда при безналичном расчете, уволили. Исполняющий обязанности главы муниципалитета Балбак Тулобаев открыто сказал, что поводом для увольнения послужило то, что они без согласования сообщили о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.

Как они могут будоражить народ? Такого решения нет. Я несколько дней назад говорил, что тарифную политику мы должны решать совместно с БГК. Балбак Тулобаев

«Это не наша прерогатива, а горкенеша. Конечно, мнение мэрии тоже будет учитываться. Но как они могли сказать, что хотят поднять тариф до 12 сомов?» — сказал он.

«Вопрос поднятия тарифа — социальный, он должен решаться с учетом интересов всех групп. И всегда здесь будет противостояние, и мэрии приходится балансировать между всеми заинтересованными сторонами», — продолжил Азиз Алымкулов.

Кто возьмет ответственность?

В муниципалитете кивают на городской кенеш, дескать, именно он является законодательным органом, а мэрия всего лишь исполнитель. Но на встрече с перевозчиками председатель БГК Жаныбек Абиров сообщил, что депутаты готовы рассмотреть вопрос о повышении тарифов, когда муниципалитет внесет проект постановления.

Но такой документ в горкенеш не поступал. А значит, и с горкенеша взятки гладки.

В итоге пришли к мнению, что вопрос должен быть решен поэтапно, согласно регламенту и в рамках правового поля.

«Создана рабочая группа, куда вошли представители фирм-перевозчиков и сотрудники управления городского транспорта. Они сейчас прорабатывают вопрос, проводят расчеты. Затем мэрия должна будет провести проект через Минэкономики — получить анализ регулятивного воздействия. Только потом его можно будет вносить в БГК, который для начала вынесет его на общественное обсуждение», — объяснил Азиз Алымкулов.

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И. о. градоначальника Балбак Тулобаев обещает постараться решить вопрос до мая. «То, что вы говорите о резком повышении тарифа, неправильно. У нас есть своя процедура, нужно согласовывать с Минэкономики, потом поднимать вопрос в горкенеше. Мы готовы поднять стоимость проезда, исходя из сегодняшнего положения бишкекчан. Постараемся решить это до мая 2021-го», — обратился он к перевозчикам.

Обещать можно все, особенно учитывая, что сам он планирует оставаться в кресле мэра до выборов нового состава БГК, которые должны пройти 12 апреля.

Себе в убыток работать не хотят

Председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Алтынбек Доспаев говорит, что свои расчеты фирмы передавали мэрии еще в 2014 году.

«Тогда вице-мэром был Олег Попиков. Расчеты сделали, должны были повысить оплату до 12 сомов в муниципальном транспорте, а нам — до 14 сомов. Но потом все похоронили. Мы каждый год два раза передавали свои расчеты управлению городского транспорта, но они их не передавали в БГК», — сказал он.

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Алтынбек Доспаев отметил, что в 2015 году изменили законодательство, по которому согласовывать тариф с антимонопольным комитетом больше не надо. «Есть закон об автомобильном транспорте, где четко написано, что тарифы на городские, пригородные и междугородние перевозки устанавливаются перевозчиками с согласованием с местными органами самоуправления. Есть постановление БГК от 2012 года, в котором указано, что тарифы на перевозку пассажиров транспортом общего пользования должны учитывать затраты перевозчиков на ГСМ, ремонт, ежегодную инфляцию и так далее», — отметил он.

Повышали бы ежегодно на сом, на средний уровень инфляции, сейчас бы проблем не было. Алтынбек Доспаев

Сегодня, по расчетам перевозчиков, тариф должен быть 20,8 сома. Только в этом случае они перекроют свои расходы и смогут заработать. «Мы записали прибыль 10 процентов. Куда ниже? Но комиссия в УГТ начинает придираться» — отметил он.

Сначала создать условия

Бишкекчане к требованиям перевозчиков отнеслись в большей степени негативно. «Я категорически против, потому что маршрутки, по сути, только требуют повышения тарифов, но о пассажирах не думают. Каждый раз они говорят, что если повысят оплату за проезд, то точно не станут возить больше положенного количества пассажиров, будет чисто, машины будут ухоженные. Но где это потом? Они только и умеют, что требовать и бастовать, не выходя на линии в самый ответственный момент. Лучше пусть их совсем уберут, а вместо маршруток пустят автобусы. Я лучше заплачу больше за проезд в автобусе или троллейбусе, чем в маршрутке», — поделилась мнением горожанка Татьяна.

Журналист Семетей Аманбеков на своей странице в Facebook задался вопросом, почему мэр говорит о готовности повысить тарифы, но муниципалитет не требует условий: отмену стоячих мест, удобные кресла, запрет на курение водителями, запрет на гонки и беспредел на дорогах?

Бишкекчанин Азиз добавляет, что жители и гости столицы, возможно, и согласились бы с повышением тарифа, если стоячих мест в маршрутках не будет.