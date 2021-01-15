Еще одна частная лаборатория будет проводить ПЦР-тест для выезда за границу

Еще одна частная лаборатория будет проводить ПЦР-тест для выезжающих за пределы Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в системы взаимного признания результатов лабораторного исследования на COVID-19 включена еще одна частная лаборатория — ОсОО «Интермедикал». Она имеет разрешение республиканской режимной комиссии Минздрава.

Таким образом, ПЦР-тест для выезжающих за пределы КР проводят две государственные и три частные лаборатории:

национальная лаборатория департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

субнациональная лаборатория Ошского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

частная лаборатория Бонецкого;

частная лаборатория AQUA;

частная лаборатория «Интермедикал».