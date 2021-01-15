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Общество
Сюжет: COVID-19

Еще одна частная лаборатория будет проводить ПЦР-тест для выезда за границу

Еще одна частная лаборатория будет проводить ПЦР-тест для выезжающих за пределы Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в системы взаимного признания результатов лабораторного исследования на COVID-19 включена еще одна частная лаборатория — ОсОО «Интермедикал». Она имеет разрешение республиканской режимной комиссии Минздрава.

Таким образом, ПЦР-тест для выезжающих за пределы КР проводят две государственные и три частные лаборатории:

  • национальная лаборатория департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • субнациональная лаборатория Ошского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • частная лаборатория Бонецкого;
  • частная лаборатория AQUA;
  • частная лаборатория «Интермедикал».
Ранее в ведомстве сообщали, что граждан, вылетающих из Кыргызстана через аэропорт «Манас» (северные районы), обслуживает национальная вирусологическая лаборатория, вылетающих из аэропорта Оша (южные районы) — субнациональная вирусологическая лаборатория. Прейскурант утвержден Министерством здравоохранения и согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования. Цена одного ПЦР-тестирования составляет 1 тысячу 574 сома. В первую очередь в них проводятся бесплатные исследования анализов от больных людей со всех организаций здравоохранения, от контактных лиц, при всех случаях подозрения на COVID-19 и только потом для вылетающих граждан на платной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180150/
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