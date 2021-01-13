Школы в Бишкеке начнут поэтапно возвращаться к офлайн-обучению с 18 января

Ученики четырех параллелей школ Бишкека вернутся к традиционной форме обучения с 18 января. Об этом 24.kg сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

По ее словам, речь идет об учениках 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов.

«Процесс будет возобновляться с соблюдением всех санитарных норм, алгоритмов, утвержденных двумя министерствами — образования и здравоохранения. Сегодня получили соответствующее санитарное предписание от ЦГСЭН, где полностью расписан регламент учебного процесса. Мы его рассылаем по школам», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что классы будут делиться на две подгруппы. «Будет составляться специальное расписание. Кроме того, если кто-то из родителей не хочет, чтобы ребенок ходил в школу, он может продолжить учиться онлайн. Будет ставиться камера и параллельно вестись урок», — отметила она.

Начальник управления добавила, что до конца недели будет собираться статистика, сколько детей находится на онлайн-обучении, сколько на офлайн.

Напомним, вчера на заседании постоянной комиссии БГК стало известно, что вопрос возобновления учебного процесса в традиционнной форме дополнительно рассмотрят на встрече в правительстве.