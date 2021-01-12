10:24
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщают РИА Новости.

Накануне стало известно, что специалисты японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм выявили у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. По словам ученых, сейчас тяжело оценить «уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин» этой мутации.

Читайте по теме
COVID-19. Сможет ли Кыргызстан противостоять новому штамму и когда будет вакцина

«На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани», — сказал глава ВОЗ.

По словам Тедроса Гебрейесуса, чтобы правильно реагировать на мутации, очень важно отслеживать и сообщать обо всех изменениях в геноме вируса. Он призвал страны тестировать как можно больше людей и чаще секвенировать выявляемые вирусы.

Это непростой процесс, который требует дополнительного оборудования. «ВОЗ предоставит поддержку в этом вопросе всем странам, которые в ней нуждаются», — подчеркнул глава организации.

Он напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Гебрейесус пояснил, что ограничение распространения вируса снижает риски появления новых штаммов.

В Великобритании новый вариант обнаружили в середине декабря. О новой мутации вируса сообщили и в ЮАР. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность стала доминирующей в стране.

В России уже выявили первый случай «британского» штамма SARS-CoV-2 у россиянина, который вернулся из Великобритании в конце прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179613/
просмотров: 679
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 329 коек в медучреждениях Бишкека
В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID в 2021 году
Требуют скидки по контрактам. Студенты вузов грозятся митингами и голодовкой
COVID-19. В Бишкеке изменен график работы кол-центра 118
Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в Финпол
Для зараженных COVID-19 свободны 376 коек в медучреждениях Бишкека
В России выявили первый случай британского штамма COVID-19
В мире COVID-19 заразились свыше 90,2 миллиона, умерли более 1,9 миллиона
В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразился один медицинский работник
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
10:19
Для зараженных COVID-19 свободны 329 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 329 коек в медучрежден...
10:15
В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID в 2021 году
10:14
В городе Ош в ДТП пострадали три человека
10:01
Доллар в Кыргызстане вновь приблизился к отметке в 84 сома
10:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 января