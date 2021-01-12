В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщают РИА Новости.

Накануне стало известно, что специалисты японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм выявили у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. По словам ученых, сейчас тяжело оценить «уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин» этой мутации.

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«На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани», — сказал глава ВОЗ.

По словам Тедроса Гебрейесуса, чтобы правильно реагировать на мутации, очень важно отслеживать и сообщать обо всех изменениях в геноме вируса. Он призвал страны тестировать как можно больше людей и чаще секвенировать выявляемые вирусы.

Это непростой процесс, который требует дополнительного оборудования. «ВОЗ предоставит поддержку в этом вопросе всем странам, которые в ней нуждаются», — подчеркнул глава организации.

Он напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Гебрейесус пояснил, что ограничение распространения вируса снижает риски появления новых штаммов.

В Великобритании новый вариант обнаружили в середине декабря. О новой мутации вируса сообщили и в ЮАР. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность стала доминирующей в стране.

В России уже выявили первый случай «британского» штамма SARS-CoV-2 у россиянина, который вернулся из Великобритании в конце прошлого года.