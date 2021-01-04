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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

ОТРК восстановила запись дебатов кандидатов в президенты в YouTube от 30 декабря

Общественная телерадиокорпорация (ОТРК) восстановила запись телебатов кандидатов в президенты от 30 декабря.

Видео опубликовали сегодня на официальном YouTube-канале ОТРК.

Ранее в Общественной телерадиокорпорации рассказали, почему запись дебатов кандидатов в президенты страны от 30 декабря, в которых участвовали Абдиль Сегизбаев, Бабыржан Тольбаев, Женишбек Байгуттиев, Курсан Асанов, Равшан Джеенбеков и Улукбек Кочкоров, удалили с видеохостинга. По данным ОТРК, произошли неполадки во время перезалива видео в HD-качестве.

Напомним, пользователи соцсетей заметили, что запись телебатов на официальном канале Общественной телерадиокорпорации в YouTube пропала.

В ЦИК рассмотрели ответственность руководства канала за удаление записи и рекомендовали восстановить эфир.

Напомним, что досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178819/
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