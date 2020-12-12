Женский айыл окмоту. Тернистый путь во власть Жаркын Осмонкуловой

Главой Ак-Суйского айыл акмоту Московского района Жаркын Осмонкулова стала со второй попытки. В Кыргызстане женщина на руководящей работе, — скорее, исключение из правил. На сегодня она единственный руководитель-женщина в этом районе.

С чего все начиналось

Айыл окмоту, которым руководит Жаркын Осмонкулова, включает семь населенных пунктов. После развала СССР огромный колхоз Карла Маркса приказал долго жить. Для многих сельчан это стало полным крахом, они в одночасье стали безработными. Приходилось выживать в одиночку. О бывшем величии села говорит огромный памятник автору «Капитала», который напоминает людям о прошлой жизни.

«Проблемы, с которыми столкнулись мы в то время, были свойственны всем кыргызстанцам. Это отсутствие постоянной работы, миграция, молодежь почти вся разъехалась по миру. Трудно найти на карте место, где не было бы наших земляков, — Россия, США, Германия, Италия, Турция и Кипр. В селах сегодня живут в основном пожилые», — рассказывает Жаркын Осмонкулова.

Фото Юрия Кузьминых. Жаркын Осмонкулова

Наша героиня родилась в Московском районе в многодетной семье. Отец в селе Кепер-Арык работал трактористом. Мама трудилась в колхозе свекловичницей. Когда Жаркын училась в пятом классе, не стало папы. Самому младшему ребенку на тот момент исполнился всего месяц.

«После школы мы шли помогать маме. Сидели дома с младшими детьми. Все домашние хлопоты легли на нас с сестрами. Самая старшая Дженишкуль, из нас восьми, тогда училась в девятом классе. Кроме этого, работали на полях, ухаживали за скотиной. В тот трудный момент у нашей семьи была одна цель — выжить. Детство закончилось», — вспоминает Жаркын Осмонкулова.

«Несмотря на все трудности, мама дала нам достойное воспитание и хорошее образование. Сегодня вся наша большая семья — одно целое. Мы всегда помогаем друг другу», — говорит она.

Битва за место главы айыл окмоту

Фото Юрия Кузьминых. Жаркын Осмонкулова

После получения аттестата о среднем образовании Жаркын Максутовна уехала в Кара-Балту к родственникам. Там устроилась на ковровый комбинат. Заочно поступила во Фрунзенский техникум легкой промышленности. Поэтому по первой своей специальности она технолог.

Проработав на комбинате три года реставратором, вернулась в родное село. Как призналась наша собеседница, надо было помогать маме, поднимать младших братьев и сестер. Вскоре Жаркын Осмонкулова нашла работу. Когда пошла в сельсовет за справкой, ей предложили попробовать себя в качестве секретаря.

В 22 года вышла замуж. Родственники на семейном совете сосватали ей односельчанина. Муж работал ветеринаром. В браке родилось двое детей. Дочери уже взрослые. Старшая Наргиза недавно вышла замуж и сделала Жаркын Максутовну бабушкой.

По словам главы айыл окмоту, она никогда не мечтала быть руководителем. «Ко мне подошли местные депутаты и сказали, что выдвинут мою кандидатуру на предстоящих выборах. Нас было двое, но я даже не предполагала, что развернется такая борьба за кресло», — признается она.

Фото Юрия Кузьминых. Жаркын Осмонкулова

На заседании кенеша необходимо было получить 11 голосов. «Я набрала девять. Дебаты по моей персоне разыгрались нешуточные, за меня тогда проголосовала только молодежь. Старики, согласно кыргызским традициям, отдали голоса моему сопернику — мужчине. На тот момент в районе не было прецедентов, чтобы женщина шла в руководители. Многие говорили, что удел сельчанки — сидеть дома. В итоге оба кандидата с треском провалились», — вспоминает Жаркын Осмонкулова.

Место руководителя управы занял совершенно другой человек.

«Честно признаюсь, после поражения не было разочарования. На следующий день, как обычно, вышла на работу. Нашлись люди, которые откровенно злорадствовали моему поражению. Себе дала слово, что больше никогда не пойду во власть. Но появился опыт политической борьбы и интриг», — отмечает собеседница.

Через три года ей вновь предложили участвовать в новых выборах.

«На этот раз я долго отвечала депутатам отказом. Но они не сдавались. Тогда я им сказала, что должна посоветоваться с детьми. И здесь мнение дочерей разделилось. Старшая Наргиза с зятем поддержала, а младшая Надира была категорически против. Кроме этого, моим соперником на вторых выборах стал торага местного кенеша. Был задействован административный ресурс. Несмотря на это, набрала нужные 11 голосов. На следующий день вышла на работу уже в должности главы айыл окмоту», — подчеркивает Жаркын Максутовна.

Когда все дни рабочие

Кабинет Жаркын Осмонкуловой находится на втором этаже бывшего колхозного правления. Несмотря на то что время обеденное, в айыл окмоту толпилось много людей. Очередь здесь не исчезает никогда. Люди приходят с просьбами, бедами и радостями.

«Вместе с энергетиками занялись освещением всех семи населенных пунктов. В четырех айылах поменяли пришедшие в негодность опоры линий электропередачи. Решаем и другую острую проблему — выделение земельных участков под частное жилое строительство. Очередь — около 600 человек. Последний раз землю выдавали 20 лет назад. Постараемся в этом году закрыть проблему с питьевой водой. Водопроводные трубы в наших населенных пунктах проложили еще в 1960-е годы. Они полностью пришли в негодность. В селе Мураке получают питьевую воду всего на час в сутки», — рассказывает глава айыл окмоту.

«Хотим поставить на головных водозаборах аппараты для хлорирования воды. В планах закончить шесть социальных проектов. Отремонтировать здание Дома культуры, построить детские и спортивные площадки», — говорит она.

Фото Юрия Кузьминых. Планерка в айыл окмоту

У Жаркын Максутовны подъем в 7.00. Надо успеть закончить все дела по дому. В летнее время рабочий день начинаем в 8.00, зимой — на полчаса позже.

«Каждый понедельник с подчиненными провожу планерку. На нее приглашаем старост сел, выслушиваем проблемы. Помогаем семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Особенно детям-сиротам, оставшимся на попечении родственников», — заметила она.

«Быть главой сельской управы — большая ответственность. Если раньше я отвечала только за свою семью, теперь — за всех сельчан. Рабочий день никогда не заканчивается, в субботу и воскресенье люди приходят домой», — добавила собеседница.