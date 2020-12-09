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Общество

Нарушений нет. ГСИН ответила омбудсмену

Государственная служба исполнения наказаний рассмотрела публикацию аппарата омбудсмена.

В ГСИН отметили, что гражданка А.Ж., о которой идет речь в сообщении института акыйкатчи, осуждена в 2019 году по статье «Мошенничество» и приговорена к четрырем годам лишения свободы. В пользу потерпевших подан иск о взыскании 3 миллионов 883 тысяч 300 сомов.

Начало срока наказания исчисляется с 5 марта 2019-го.

Решением специальной комиссии ГСИН осужденной А.Ж. в переводе в колонию-поселение было отказано, на что адвокат осужденной подал административный иск в суд.

Постановление Свердловского районного суда столицы в адрес учреждения не поступало.

По определению судебной коллегии по административным делам Бишкекского городского суда от 27 августа в соответствии с пунктом 3 статьи 219 Административно-процессуального кодекса апелляционная жалоба возращается лицу, подавшему ее, судом апелляционной инстанции в случае, если она подана с нарушениями.

«При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что частная жалоба адвоката А.Ж. на определение административного суда подлежит возврату», — говорится в сообщении ГСИН.

Обжалование решения специальной комиссии в соответствии с частью 3 статьи 72 Уголовно-исполнительного кодекса производится в порядке, установленном законодательством, но не приостанавливает его исполнение.

Напомним, что омбудсмен Токон Мамытов обратился к правительству страны с просьбой инициировать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект по внесению соответствующих изменений в Уголовно-исполнительный кодекс, предусматривающих возможность для осужденных лиц реализовать их конституционные права на обжалование (в случае несогласия) решения спецкомиссии в судебном порядке, а также в органах прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176105/
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Нарушений нет. ГСИН ответила омбудсмену